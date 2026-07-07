Пара из Кировской области сыграет свадьбу на Всероссийском фестивале в Москве

Пара из Кировской области примет участие в III Всероссийском свадебном фестивале. Фото: личный архив.

Жители города Мураши Кирилл Коротаев и Анастасия Ростова представят Кировскую область на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие пройдет 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» в Москве.

Кирилл возглавляет совет молодежи при главе Мурашинского округа и работает в «Движении Первых». Анастасия занята в сфере индустрии красоты и участвует во встречах «Клуба молодых предпринимателей Кировской области».

Молодожены признаются, что мечтают о крепкой семье, собственном уютном доме, стабильном достатке и детях.

Фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Главным событием 8 июля станет торжественная церемония регистрации брака пар из разных регионов страны. Кроме того, молодоженам передадут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который доставят из Мурома.

На 9 июля запланирована культурно-просветительская программа, посвященная семейным ценностям, традициям и укреплению института семьи.