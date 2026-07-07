СК проводит проверку по факту смертельного пожара в Кирово-Чепецком районе

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины 1966 года рождения в результате пожара, который произошел в Кирово-Чепецком районе в понедельник, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в селе Каринка загорелся частный двухэтажный дом. Там сгорели веранда и кровля. Кроме того, обгорели стены дома снаружи и изнутри. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1966 года рождения. На месте происшествия работали 12 человек и четыре единицы техники.

В СК рассказали, что погибшему было 59 лет. По факту трагедии проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

«Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», – говорится в сообщении.