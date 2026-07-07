Житель Кировской области выиграл 15,3 млн рублей в лотерее

Суперприз в размере более 15 млн рублей достался участнику из Кировской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 33423-м тираже государственной лотереи, который состоялся 7 июля, разыграли суперприз в размере 15 295 155 рублей. Обладателем этой суммы оказался участник из Кировской области. Известно, что пока победитель не обращался в лотерейный центр за деньгами. Возможно, он или она еще просто не в курсе своего везения. Сейчас известно только то, что счастливый билет приобрели в мобильном приложении, заплатив за него 200 рублей.

По условиям этой государственной лотереи сумма выигрыша напрямую зависит от количества угаданных чисел, то есть чем их больше, тем крупнее приз. Все выплаты, кроме суперприза, имеют фиксированный размер. Чтобы сорвать главный джекпот, нужно правильно указать все 8 цифр в первой части билета и одну цифру во второй.

В выигрышной комбинации жителя Кировской области оказались следующие числа: в первом поле - 1, 3, 7, 9, 16, 18, 19, 20, во втором - 3. Что эти цифры значат для победителя и какой стратегии он придерживался, станет известно только после того, как участник или участница обратится за призом.