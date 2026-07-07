В Кирово-Чепецке женщина трижды за месяц украла коньяк

Охранник обнаружил кражу по записям с камер видеонаблюдения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в двенадцать часов дня сотрудникам поступил сигнал тревоги из магазина на проспекте Мира в Кирово-Чепецке.

На месте специалисты обнаружили посетительницу 1989 года рождения. Охранник магазина объяснил, что по записям с камер видеонаблюдения он увидел, как похожая женщина трижды за месяц украла коньяк. Ущерб превысил 2,5 тысячи рублей.

В результате росгвардейцы передали подозреваемую полиции для дальнейшего разбирательства.