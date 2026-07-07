Взял чужое авто и устроил ДТП со спецтехникой: кировчанин получил наказание

Пассажир подсудимого сильно пострадал. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, в августе и октябре прошлого года 24-летний кировчанин неоднократно управлял чужими автомобилями. Также он садился за руль пьяным.

Ночью 4 августа он вместе с 21-летним пассажиром ехал на автомобиле «ВАЗ 2109». Подсудимый превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с дорожной фрезой.

В итоге аварии пассажир получил травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью. Водитель скрылся с места ДТП. До вынесения приговора он компенсировал потерпевшему моральный вред.

В результате суд назначил кировчанину наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, гражданина лишили водительских прав на 5 лет 6 месяцев.