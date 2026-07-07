Кировчанка обманула 22 человека и похитила более 12 млн рублей

Женщина раскаялась и полностью признала свою вину. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, в 2024 году 24-летняя обвиняемая увлеклась ставками в букмекерских конторах и проиграла там все свои деньги.

Через своих знакомых она распространила информацию о том, что якобы может приобретать на маркетплейсах дорогие товары со скидкой до 50%. Чтобы никто не заподозрил обмана, кировчанка действительно купила и передала товары нескольким потерпевшим, обратившимся к ней.

В дальнейшем женщина стала просто забирать деньги и тратить их на ставки. В период с ноября 2024 года по май 2025 она обманула 22 жителей Кировской и Нижегородской областей. Общая сумма ущерба превысила 12,2 млн рублей.

Специалисты задержали кировчанку. Она раскаялась и полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело направили в суд.