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НовостиПроисшествия7 июля 2026 10:00

Прибрала к рукам: кировчанка украла золотую цепочку у своего знакомого

В Кирове женщина украла золотую цепочку стоимостью 130 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Подозреваемая сдала украшение в ювелирный магазин.

Подозреваемая сдала украшение в ювелирный магазин.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, потерпевший познакомился с женщиной 1995 года рождения и периодически приглашал ее к себе в гости.

После очередного совместного застолья мужчина попросил знакомую прибраться и лег спать. Когда он проснулся, то обнаружил пропажу золотой цепочки стоимостью 130 тысяч рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и задержали подозреваемую. Женщина призналась, что во время уборки нашла шкатулку с украшением и забрала ее. Гражданка сдала цепочку в ювелирный магазин за 80 тысяч рублей. Деньги она потратила на личные цели.

На данный момент сотрудники продолжают расследовать дело.