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НовостиПроисшествия7 июля 2026 9:40

Вывел за рубеж более 46 млн рублей: житель Кирова предстанет перед судом

Кировчанин вывел за границу 46 млн рублей по фиктивному контракту
Мария КУЗНЕЦОВА
Недвижимость обвиняемого арестовали.

Недвижимость обвиняемого арестовали.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает прокуратура Кировской области, 56-летний кировчанин был участником преступной группы.

В период с марта по апрель 2024 года гражданин с помощью фиктивного контракта поставки стройматериала незаконно вывел за пределы страны более 46 млн рублей. Кроме того, мужчина получил вознаграждение от соучастников. Его размер составил 920 тысяч рублей.

Кировчанина обвиняют по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

На данный момент уголовное дело направили в суд. Также специалисты арестовали недвижимость мужчины. Стоимость его имущества составляет 1,4 млн рублей.