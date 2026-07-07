В Слободском районе столкнулись три авто: пострадали три человека, еще один погиб

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 6 июля, в Слободском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали три человека, еще один погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 12.40 на федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 654-м километре столкнулись КамАЗ с полуприцепом, «Нива» и «Газель».

В результате ДТП погиб один человек. 39-летний водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадали его 42-летний и 56-летний пассажиры, а также 66-летний мужчина, находившийся за рулем «Нивы».

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате пострадали восемь человек, еще один погиб.