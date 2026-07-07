В Кировской области запустили пятилетнюю программу «Вятское долголетие»

В Кировской области расширят возможности для активной жизни старшего поколения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кировской области утвердили пятилетнюю программу «Вятское долголетие», направленную на повышение качества жизни и увеличение продолжительности активного периода у жителей старшего возраста. Планируется, что к 2030 году ее участниками станут не менее половины представителей «серебряного» поколения региона.

Сейчас в области работают около 900 площадок, где люди старшего возраста могут заниматься спортом, творчеством, общественной деятельностью и другими направлениями. Такие точки открыты на базе учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальной сферы и общественных организаций.

На сегодняшний день к программе уже присоединились более 140 тысяч жителей региона.

Губернатор Александр Соколов сообщил, что в ближайшие годы новые площадки для активного досуга появятся во всех муниципалитетах Кировской области. По его словам, важно создавать условия, при которых люди старшего поколения смогут вести активный образ жизни, участвовать в общественной жизни и чувствовать свою востребованность.

В региональном правительстве также напомнили, что поддержка, социализация и сохранение здоровья жителей старшего возраста входят в число приоритетов социальной политики и национального проекта «Семья», который реализуется с 2025 года по инициативе Президента Владимира Путина.