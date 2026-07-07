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НовостиОбщество7 июля 2026 7:34

После нападения собаки на девочку житель Кирова заплатит 75 тысяч рублей

В Кирове хозяина стаффордширского терьера обязали выплатить ребенку компенсацию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суд взыскал с владельца стаффордширского терьера компенсацию пострадавшей школьнице.

Суд взыскал с владельца стаффордширского терьера компенсацию пострадавшей школьнице.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове суд обязал владельца американского стаффордширского терьера выплатить компенсацию восьмилетней девочке, которая пострадала после нападения собаки. Добиться такого решения удалось прокуратуре Кировской области.

Инцидент произошел 9 июля 2025 года возле дома №1 на улице Красноармейской. Собака, находившаяся без должного контроля со стороны хозяина, укусила ребенка за ногу.

После случившегося сотрудники полиции организовали процессуальную проверку. Однако привлечь владельца животного к административной ответственности не удалось, поскольку к тому моменту истек установленный законом срок давности.

Прокуратура Нововятского района, защищая интересы несовершеннолетней, обратилась в суд с требованием взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда. Суд поддержал иск надзорного ведомства и постановил выплатить пострадавшей 75 тысяч рублей.

В прокуратуре сообщили, что исполнение судебного решения остается на контроле ведомства.