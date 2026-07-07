Пропавшего пенсионера с возможной потерей памяти ищут в Кирово-Чепецке

Волонтеры просят помочь в поисках пропавшего жителя Кирово-Чепецка.

В Кирово-Чепецке продолжаются поиски 74-летнего Валерия Минака, который пропал 5 июля. О начале поисковой операции сообщили представители отряда «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, мужчине требуется медицинская помощь. Кроме того, не исключается, что у него может быть потеря памяти.

Приметы пропавшего - рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были коричневая куртка, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят обратиться в поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить информацию в полицию.