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НовостиОбщество7 июля 2026 7:31

Пропавшего пенсионера с возможной потерей памяти ищут в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке второй день разыскивают 74-летнего мужчину
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Волонтеры просят помочь в поисках пропавшего жителя Кирово-Чепецка.

Волонтеры просят помочь в поисках пропавшего жителя Кирово-Чепецка.

В Кирово-Чепецке продолжаются поиски 74-летнего Валерия Минака, который пропал 5 июля. О начале поисковой операции сообщили представители отряда «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, мужчине требуется медицинская помощь. Кроме того, не исключается, что у него может быть потеря памяти.

Приметы пропавшего - рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были коричневая куртка, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят обратиться в поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить информацию в полицию.