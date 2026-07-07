Выпускники Кировской области побили рекорд по стобалльным ЕГЭ

Выпускники Кировской области дали рекордное число 100-балльных ЕГЭ. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области в 2026 году зафиксировали рекордное количество стобалльных результатов на Едином государственном экзамене. По информации регионального министерства образования, выпускники получили максимальные 100 баллов за 94 экзаменационные работы. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 34 процента.

Высший результат школьники продемонстрировали по девяти предметам. В их числе русский язык, литература, химия, физика, обществознание, география, биология, информатика и профильная математика. Отмчеается, что шесть выпускников сумели дважды набрать максимальный балл на ЕГЭ.

В министерстве также сообщили, что растет интерес школьников к предметам естественнонаучного и математического профиля. В этом году их выбрали 36,04 процента участников экзаменов, что на 3,84 процента больше, чем три года назад.

По оценке педагогов, добиться таких результатов помогли меры поддержки, введенные по инициативе губернатора Александра Соколова. В частности, речь идет о премиях для учителей, чьи ученики успешно сдают ЕГЭ по физике и профильной математике.

Кроме того, выпускники, набравшие 100 баллов хотя бы по одному предмету и поступившие в вузы Кировской области, могут рассчитывать на губернаторскую стипендию в размере 30 тысяч рублей.