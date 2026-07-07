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НовостиПроисшествия7 июля 2026 7:19

В Кирово-Чепецком районе горел дом: погиб один человек

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В понедельник, 6 июля, в Кирово-Чепецком районе горел дом, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В селе Каринка загорелся частный двухэтажный дом. Там сгорели веранда и кровля. Кроме того, обгорели стены дома снаружи и изнутри. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1966 года рождения. На месте происшествия работали 12 человек и четыре единицы техники.

«Предполагаемая причина – неосторожность погибшего при курении», – говорится в сообщении.