«Подвал снова ушел под воду»: жильцы дома в Кирове пожаловались на мух и мертвую крысу

Затопленный подвал, сырость и насекомые - жители дома в Кирове снова требуют вмешательства. Фото: ОНФ.

Управляющая компания заявила, что устранила затопление подвала в доме на Октябрьском проспекте, 53 в Кирове, однако, по словам жильцов, проблема так и не была решена. Подробности рассказали в ОНФ.

Подвальное помещение оказалось затоплено еще после новогодних праздников. Первые признаки неисправности жители заметили по конденсату в подъезде, после чего спустились вниз и обнаружили скопление воды глубиной около 25 сантиметров. Кроме того, подтопленным оказалось расположенное в доме бомбоубежище, находящееся в ведении Кировского управления гражданской защиты.

После обращения Народного фронта в надзорные органы управляющая компания сообщила, что выполнила необходимые работы: воду откачали, а помещение продезинфицировали. Однако при повторном осмотре жильцы увидели, что вода из подвала полностью так и не ушла.

По словам жителей, за время, пока помещение оставалось сырым, в нем появились мелкие мухи. Кроме того, они обнаружили обездвиженную крысу и предполагают, что животное утонуло. Из-за постоянной влажности продолжает разрушаться отделка - со стен осыпается штукатурка.

Поскольку проблема остается нерешенной, Народный фронт повторно обратился в надзорные органы с просьбой принять меры.

Как отметила руководитель регионального отделения Народного фронта Валерия Черемисинова, подобная ситуация в этом доме происходит уже не впервые. По ее словам, два года назад подвал также оказался затоплен. Тогда управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей, после чего были устранены протечки, выполнен ремонт подвального помещения и усилены перекрытия. Несмотря на это, проблема возникла снова. В Народном фронте сообщили, что продолжают следить за развитием ситуации.