Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2026 12:57

В Слободском районе столкнулись три авто: пострадали пять человек, один погиб

Один человек погиб и пятеро пострадали в массовом ДТП в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В понедельник, 6 июля, в Слободском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, еще один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Трагедия произошла днем на федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 652-м километре, неподалеку от деревни Яговкино столкнулись «Газель», «Нива» и КамАЗ с полуприцепом.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек, еще один погиб. На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС провели деблокировку погибшего. На дороге организовали реверсивное движение.

«Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ», – говорится в сообщении.