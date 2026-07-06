В Слободском районе столкнулись три авто: пострадали пять человек, один погиб

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В понедельник, 6 июля, в Слободском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, еще один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Трагедия произошла днем на федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 652-м километре, неподалеку от деревни Яговкино столкнулись «Газель», «Нива» и КамАЗ с полуприцепом.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек, еще один погиб. На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС провели деблокировку погибшего. На дороге организовали реверсивное движение.

«Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ», – говорится в сообщении.