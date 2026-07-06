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НовостиОбщество6 июля 2026 13:10

Двое кировчан 4 месяца не получали зарплату

Долг превысил 270 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Работодатель получил штраф.

Работодатель получил штраф.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, к специалистам обратились двое сотрудников одной строительной организации из Кирова.

В период с ноября 2025 года по март 2026 года руководитель не выплачивал им заработную плату. Общая сумма долга превысила 270 тысяч рублей.

В результате прокуратура привлекла юридическое лицо и работодателя к ответственности по 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и оштрафовала их на 5 и 16 тысяч рублей соответственно.

Руководитель организации погасил долг перед своими сотрудниками и выплатил компенсации.