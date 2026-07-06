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НовостиОбщество6 июля 2026 12:50

На улице Стахановской в Кирове стартовал капитальный ремонт

Работы завершат в 2027 году
Мария КУЗНЕЦОВА
Средства на реконструкцию выделили из муниципального бюджета. Фото: администрация города Кирова.

Средства на реконструкцию выделили из муниципального бюджета. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, подрядчик приступил к капитальному ремонту улицы Стахановской. Специалисты восстановят участок от Чернышевского до Орджоникидзе.

Ранее здесь обновили теплосети. В настоящее время сотрудники формируют дорогу из песка и щебня. В дальнейшем здесь обустроят двухполосную проезжую часть, тротуары и освещение, а также отремонтируют ливневую сеть и колодцы.

Подрядчик проведет реконструкцию в два этапа. Сначала рабочие обновят участок от улицы Чернышевского до Гирсовского переулка, а затем - до Орджоникидзе.

Полностью завершить капитальный ремонт Стахановской планируют до 1 июля 2027 года.