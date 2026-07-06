«Задекларировала» ценности: мошенники украли у кировчанки более 2 млн рублей

Потерпевшую напугали конфискацией сбережений. Фото: Ольга ЮШКОВА.

По данным УМВД России по Кировской области, злоумышленники под видом сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга и Центрального банка убедили 58-летнюю кировчанку в том, что от ее лица кто-то пытается отправить деньги на Украину.

Чтобы избежать обыска и спасти свои сбережения и ценности от конфискации, напуганная женщина последовала инструкциям мошенников. Она сдала золотые украшения в ломбард, получила за них 170 тысяч рублей и вместе с другими накоплениями перевела деньги якобы на «защищенный спецсчет».

В общей сложности у кировчанки похитили 2 миллиона 105 тысяч рублей. Женщина хотела снять и отдать еще 1 миллион 350 тысяч рублей, но банкомат отклонил операцию. Сотрудник банка объяснил потерпевшей, что ее обманули

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело и устанавливают личности подозреваемых.