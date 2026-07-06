В Котельничском районе водитель Chevrolet сбил лося: пострадала 24-летняя девушка

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В воскресенье, 5 июля, в Котельничском районе автомобиль Chevrolet Aveo сбил лося, в результате чего пострадала 24-летняя девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 2.55. 24-летний молодой человек ехал за рулем Chevrolet по федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 485-м километре иномарка сбила лося. В результате пострадала 24-летняя девушка, находившаяся в салоне легковушки.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за период с 3 по 5 июля в Кировской области произошло 23 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 29 человек.