«Клоунский патруль» навестил детей в кировской больнице

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Артистки межрегионального проекта «Клоунский патруль - улыбайся с нами» навестили детей в Кирове. Елена Лебедева и Наталья Бараксанова - Плющ и Ива - порадовали 20 ребят в НИИ гематологии и переливания крови.

Клоуны развлекали детей выступлениями, говорили об их увлечениях и планах на будущее.

«Наша главная задача - сделать пребывание ребят в стационаре более комфортным, создать пространство, где они могут отвлечься от рутины и неприятных процедур и вновь почувствовать себя детьми, которые смеются, играют, фантазируют», - прокомментировала директор благотворительного фонда «ДоброСвет» Александра Роднищева.

Не меньше детей клоунам были рады их родители, которым тоже не помешала поддержка.

«Мы рады, когда нашу клинику навещают добрые специалисты. Дети включаются в игру, и мы видим, как после общения с клоунами улучшается их настрой на лечение. Такие моменты скрашивают пребывание в стационаре и остаются в памяти ребят надолго», - рассказала заведующая детским отделением гематологии и химиотерапии Ольга Целоусова.

Воронежскому «Клоунскому патрулю» почти три года. За это время специалисты навестили более 2 000 детей со сложными диагнозами. Проект поддержан фармацевтической компанией «Сервье».