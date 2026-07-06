На Кировскую область надвигается очередной циклон с градом

Очередной циклон принесет в Кировскую область ливни и ветер до 23 метров в секунду. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По территории Кировской области проходит очередной циклон. Синоптики сообщают, что он движется в восточном направлении.

По данным Центрального гидрометеорологического центра, до конца суток и в первую половину ночи местами по региону ожидаются грозы с ливнями, возможен град, а порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

В связи с непогодой спасатели обратились к жителям с рядом рекомендаций. В первую очередь советуют плотно закрыть окна в домах и квартирах. Также не следует спускаться в заглубленные и подтапливаемые места, что может быть опасно. Во время усиления ветра лучше держаться подальше от линий электропередач, высоких деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Владельцам частных домов рекомендуют заранее проверить дренажные системы, чтобы они были готовы отводить дождевые потоки.

В случае возникновения опасной ситуации спасатели напоминают номер экстренных служб - 112.