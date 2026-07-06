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НовостиПроисшествия6 июля 2026 9:59

В Кирове приезжий избил молодого человека: его задержали

В Кирове 26-летнего приезжего задержали за избиение молодого человека
Алексей ЕЛАГИН
В Кирове 26-летнего приезжего задержали за избиение молодого человека

В Кирове 26-летнего приезжего задержали за избиение молодого человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 26-летнего жителя Зуевского района подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

На улице Московской произошел конфликт между двумя молодыми людьми. Один из них ударил оппонента кулаком по лицу. На следующий день пострадавшему стало плохо. Поэтому он обратился к медикам.

«Причиненный вред здоровью потерпевшего квалифицирован как тяжкий», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время расследование продолжается.