В Кирове приезжий избил молодого человека: его задержали

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В Кирове 26-летнего жителя Зуевского района подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
На улице Московской произошел конфликт между двумя молодыми людьми. Один из них ударил оппонента кулаком по лицу. На следующий день пострадавшему стало плохо. Поэтому он обратился к медикам.
«Причиненный вред здоровью потерпевшего квалифицирован как тяжкий», – рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время расследование продолжается.