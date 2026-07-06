Птицефабрике в Вятских Полянах вынесли предостережение за нарушение ветправил

Вятскополянскую птицефабрику предупредили о недопустимости нарушений ветеринарии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор вынес предостережение птицефабрике из Вятских Полян. Причиной стало несоблюдение ветеринарных правил содержания сельскохозяйственной птицы.

Проверка на предприятии прошла еще пятого июня. Специалист управления выехал на место, чтобы обследовать, как на птицефабрике содержат птицу. В ходе осмотра выяснилось, что на территорию свободно заезжает транспорт, причем поверхность машин не обрабатывают дезинфицирующим раствором. Как заметили проверяющие, спецтехника просто проезжает мимо установленного и работающего дезбарьера, не пользуясь им.

Такое отношение к санитарным нормам, по мнению сотрудников Россельхознадзора, прямо нарушает требования закона «О ветеринарии», а также действующие ветправила, которые регламентируют, как именно нужно содержать птицу на подобных производствах. В итоге предприятию объявили предостережение и предупредили о недопустимости подобных нарушений в будущем.