Более 600 тысяч жителей Кировской области регулярно занимаются спортом

Почти две трети жителей Кировской области регулярно занимаются спортом. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области физической культурой и спортом регулярно занимаются около 642 тысяч человек. Это 63,4% населения региона, что превышает среднероссийский показатель на 1,1%. Такие данные на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Соколова привел министр спорта Кировской области Сергей Сулик.

По словам министра, одной из главных задач отрасли остается выполнение указа президента России, согласно которому к 2030 году уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом должен достичь 70%.

Сергей Сулик отметил, что Кировская область сохраняет положительную динамику по этому направлению. За последние четыре года доля жителей, регулярно занимающихся спортом, увеличилась на 13,8%, что позволило региону превысить средний показатель по стране.

Наиболее востребованными видами спорта среди жителей области остаются плавание, фитнес, волейбол и футбол. Именно эти направления пользуются наибольшей популярностью как среди детей и молодежи, так и среди взрослых.

Развитие массового спорта продолжается в рамках государственной программы «Спорт России». Она направлена на создание современной спортивной инфраструктуры, повышение доступности занятий физической культурой, поддержку здорового образа жизни и привлечение жителей к регулярным тренировкам.

Власти региона отмечают, что рост числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой, остается одним из ключевых показателей развития отрасли. В настоящее время спортом занимается почти две трети населения Кировской области, и этот показатель уже превышает среднероссийский уровень.