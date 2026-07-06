В Слободском два авто столкнулись и вылетели на тротуар: пострадали женщина и подросток

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В субботу, 4 июля, в Слободском произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser и Haval Jolion, в результате чего пострадали двое пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 14.55 на улице Гоголя. Неподалеку от дома №108 столкнулись Toyota и Haval. За рулем японского авто находился 39-летний мужчина. Китайской иномаркой управлял 49-летний мужчина. От удара обе машины отбросило на тротуар.

В результате ДТП пострадали двое пешеходов. Травмы получили 69-летняя женщина и 14-летний мальчик.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за период с 3 по 5 июля в Кировской области произошло 23 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 29 человек.