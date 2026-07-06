Кировская область утвердила климатический план до 2036 года

В Кировской области приняли план адаптации к изменению климата. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области утвердили региональный план адаптации к изменениям климата. Документ рассчитан до 2036 года и предусматривает комплекс мер, которые должны снизить последствия экстремальных погодных явлений для экономики и инфраструктуры. О принятии плана сообщил губернатор Александр Соколов на оперативном совещании в региональном правительстве. По его словам, климатические изменения уже заметно влияют на жизнь региона, а наиболее уязвимыми остаются сельское и лесное хозяйство, а также дорожная сеть.

- Климатические риски становятся все ощутимее, и их последствия напрямую затрагивают ключевые сферы жизни и экономики нашего региона, - сказал Александр Соколов.

Документ предусматривает меры по повышению устойчивости аграрного сектора, включая совершенствование технологий обработки почвы, выращивания сельхозкультур и страхования посевов. Отдельное внимание уделено профилактике лесных пожаров, укреплению берегов рек и развитию систем водоотведения в населенных пунктах.

- План направлен на защиту отраслей экономики, наиболее подверженных воздействию таких опасных климатических явлений, как жара, засуха, обильные осадки, заморозки, град, ураганы и так далее от повреждений, разрушений и утраты, - рассказал Александр Соколов.

Губернатор также напомнил, что после недавних проливных дождей в регионе уже восстановили дороги, поврежденные водой. Он поручил муниципалитетам продолжать следить за состоянием дорожной инфраструктуры и своевременно устранять последствия непогоды.

- Прошу зафиксировать поручение председателю правительства Михаилу Сандалову по организации работы, обратив внимание на необходимость подготовки предприятий и соответствующих служб к заблаговременной оценке рисков.