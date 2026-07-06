Дробили закупки и нарушали учет: в школе Кирова нашли финансовые нарушения

Проверка вскрыла нарушения в работе кировской школы №62. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Контрольно-счетная палата Кирова завершила проверку финансово-хозяйственной деятельности школы №62 имени А. Я. Опарина. Несмотря на то что муниципальное задание по обучению школьников учреждение выполнило в полном объеме, аудиторы выявили ряд финансовых и организационных нарушений.

Проверка охватила 2024-2025 годы, а также часть 2026 года. По данным КСП, руководство школы допустило неправомерное использование средств целевой субсидии, направив их на оплату труда сотрудников.

Кроме того, аудиторы зафиксировали нарушения сроков оплаты по заключенным договорам, признаки искусственного дробления закупок, ошибки при ведении бухгалтерского учета и составлении плана финансово-хозяйственной деятельности.

Также специалисты указали на несоблюдение требований при проведении инвентаризации и неэффективное использование муниципального имущества.

Материалы проверки рассмотрела коллегия Контрольно-счетной палаты. Руководству образовательного учреждения направили представление с требованием устранить выявленные нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.