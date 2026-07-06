Здание бывшего физматлицея в Кирове передадут городу

Здание кировского физматлицея передают в муниципальную собственность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Здание бывшего Кировского физико-математического лицея в заречной части города передадут в муниципальную собственность. Соответствующее постановление подготовило правительство Кировской области.

Вопрос о передаче здания подняли в июне. С такой просьбой к губернатору Александру Соколову обратился депутат Согомон Аракелян. Глава региона поручил министерству имущественных отношений проработать этот вопрос.

На оперативном совещании 6 июля министр имущественных отношений Татьяна Поломских сообщила, что поручение губернатора выполнено.

- Подготовлено постановление правительства, сегодня оно будет направлено в школу, - доложила министр.

После завершения всех необходимых процедур объект официально перейдет в муниципальную собственность