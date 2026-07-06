Киров занял 86-е место в рейтинге зарплат в России

Киров занял 86-е место по уровню зарплат среди городов России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Киров оказался в нижней части нового рейтинга российских городов по уровню заработной платы. Исследование подготовили эксперты РИА Новости, которые сравнили доходы работников в ста крупнейших городах страны. По итогам анализа областной центр занял 86-е место.

Согласно опубликованным данным, средняя номинальная заработная плата в Кирове составляет 84 тысячи рублей в месяц. При этом наиболее высокие доходы в городе получают сотрудники предприятий обрабатывающей промышленности. В этой сфере средняя зарплата достигает 99 тысяч рублей.

Исследование основано на данных за первый квартал 2026 года. Эксперты оценивали уровень оплаты труда по крупным и средним организациям, а также определяли отрасль, в которой жители каждого города получают самые высокие зарплаты. Для Кирова такой отраслью стали именно обрабатывающие производства.

В общероссийском рейтинге Киров расположился ближе к концу списка. Выше областного центра оказались десятки региональных столиц, тогда как ниже находятся лишь несколько городов. Соседнюю, 85-ю строчку, занял Горно-Алтайск, где наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере государственной службы. Замыкают рейтинг Владикавказ, Магас и Элиста.

Лидерами исследования вновь стали города, экономика которых связана с высокооплачиваемыми отраслями. Первое место занял Южно-Сахалинск, где самые большие доходы получают работники добывающей промышленности. Следом расположились Москва, лидирующая благодаря банковскому сектору, и Красногорск, где наиболее высокие зарплаты зафиксированы в IT-сфере.