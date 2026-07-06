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НовостиОбщество6 июля 2026 7:47

В Кировской области провели тактико-специальные учения

Все поставленные задачи были выполнены
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области состоялись тактико-специальные учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно легенде, трое преступников атаковали одно из предприятий. Их нашли и задержали. В учениях приняли участие полицейские, спасатели, росгвардейцы, следователи, а также сотрудники ФСБ, ФСО, ФСИН и правительства Кировской области. В регионе оценили готовность сил и средств группировки оперативного штаба.

«Задачи, поставленные в ходе учения, выполнены в полном объеме», – говорится в сообщении.