В Кировской области провели тактико-специальные учения

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области состоялись тактико-специальные учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно легенде, трое преступников атаковали одно из предприятий. Их нашли и задержали. В учениях приняли участие полицейские, спасатели, росгвардейцы, следователи, а также сотрудники ФСБ, ФСО, ФСИН и правительства Кировской области. В регионе оценили готовность сил и средств группировки оперативного штаба.

«Задачи, поставленные в ходе учения, выполнены в полном объеме», – говорится в сообщении.