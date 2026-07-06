МЧС предупредило кировчан о непогоде на понедельник и вторник

Жителей Кировской области оповестили о шквалистом ветре и ливнях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На официальном сайте МЧС России опубликовали экстренное предупреждение для населения Кировской области.

По данным регионального управления МЧС, в понедельник утром, вечером и в первой половине ночи вторника местами по области ожидаются сильные грозы, ливневые дожди и местами град. Наиболее опасным явлением синоптики называют шквалистый ветер - его порывы во время грозы могут достигать 18-23 метров в секунду.

Сотрудники МЧС обратились к жителям с просьбой не пренебрегать правилами безопасности и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, переждав ненастье в помещении или на рабочем месте. Водителям, которые все же окажутся за рулем, порекомендовали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких ускорений и торможений, держать увеличенную дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам посоветовали держаться подальше от рекламных конструкций, шатких сооружений и домов с ненадежной кровлей.