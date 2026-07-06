В Верхошижемье завершились поиски пропавшего 78-летнего мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхошижемье нашли пропавшего мужчину 1948 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 78-летний мужчина пропал в субботу, 4 июля. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм и кроссовки. Не исключалось, что он может находиться в Кирове. Отмечалось также, что житель области нуждается в медицинской помощи.

Позднее стало известно, что мужчину нашли. Уточняется, что он жив. Где мужчина был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (922) 935-65-48, 8 (800) 700-54-52 или 112.