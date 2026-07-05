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НовостиПроисшествия5 июля 2026 15:01

В Кирове двое парней купили наркотики: их задержали

Сотрудники Росгвардии задержали двух человек за покупку наркотиков в Кирове
Алексей ЕЛАГИН
Сотрудники Росгвардии задержали двух человек за покупку наркотиков в Кирове

Сотрудники Росгвардии задержали двух человек за покупку наркотиков в Кирове

Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей 1998 и 1999 годов рождения, подозреваемых в приобретении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования в районе Советского тракта. Они обратили внимание на двух прохожих. Мужчины вышли из лесополосы и отправились в сторону остановки. Они заметно нервничали и оглядывались по сторонам.

«В связи с тем, что в этом месте неоднократно задерживались лица по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, росгвардейцы решили проверить данные граждан», – говорится в сообщении.

Мужчины рассказали, что заказали запрещенное вещество в сети. Наркотик они собирались употребить самостоятельно. На место прибыли полицейские. Они изъяли у молодых людей пакетик с неизвестным веществом. Содержимое направили на исследование. После этого будет вынесено процессуальное решение.