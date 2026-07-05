В Верхошижемье пропал 78-летний мужчина: его ищут второй день

Фото: "Лиза Алерт"

В Верхошижемье ищут пропавшего Зайцева Алексея Васильевича 1948 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 78-летний мужчина пропал в субботу, 4 июля. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 158 сантиметров, он худощавого телосложения с седыми волосами. Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм и кроссовки. Не исключено, что он может находиться в Кирове. Он нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (922) 935-65-48, 8 (800) 700-54-52 или 112.