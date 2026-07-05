Вятскополянскую продукцию поставляют во все регионы России и за рубеж

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Продукцию, которую производят в Вятскополянском районе, поставляют во все российские регионы, а также за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Губернатор Александр Соколов посетил Вятскополянский район. Руководителю региона презентовали работу предприятия «Гефест-ВП». Эта компания занимается обработкой металлов, а также изготовлением металлоконструкций, остановочных павильонов, а также стеллажей для хранения спортивного инвентаря.

Крупными клиентами компании являются «Газпромнефть», «Роснефть», «ЦСКА» и «Уфанефтемаш». Продукция предприятия представлена на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Горки город», в парке активного отдыха «Некрасово» в Туле, «Тау Парке» в Саратове, катке гольф-клуба Сколково и в других городах страны.

Остановки поставляются по всей России и за рубеж, а также в города Кировской области. В частности, одним из последних заказчиков стала администрация Кирово-Чепецка. Компания активно участвует в международных выставках. На предприятии трудятся участники специальной военной операции.

Соколов отметил, что компания заняла отличную нишу в промышленности. Директор предприятия Илья Клюкин подчеркнул, что работать с клиентами с каждым годом проще. По его словам, это связано с тем, что узнаваемость Кировской области стала лучше. В этом, как пояснил Клюкин, заслуга руководства региона.

В 2026 году «Гефест-ВП» запустил новый проект. Предприятие начало производить контейнерные площадки для мусора.