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НовостиОбщество5 июля 2026 12:22

Компания «Лузалес-Вятка» осваивает новое производство в Вятскополянском районе

Речь идет о выпуске специализированной тары
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Компания «Лузалес-Вятка», работающая в Вятскополянском районе, осваивает новое производство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Предприятие находится в Красной Поляне. Губернатору Кировской области Александру Соколову представили работу компании. Производство образовали на базе завода, который ранее принадлежал IKEA. Площадь объекта составляет 50,7 гектара. Предприятие производит мебель из массива древесины и топливные брикеты.

Кроме того, компания осваивает выпуск специализированной тары. Это направление стало важной частью диверсификации. Такое решение позволило задействовать свободные мощности и часть сырья.

«Лузалес-Вятка» также вносит значительный вклад в благоустройство и развитие Красной Поляны. А в мае 2025 года между администрацией Вятскополянского района и предприятием было заключено соглашение о партнерстве.