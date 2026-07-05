Компания «Лузалес-Вятка» осваивает новое производство в Вятскополянском районе

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Компания «Лузалес-Вятка», работающая в Вятскополянском районе, осваивает новое производство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Предприятие находится в Красной Поляне. Губернатору Кировской области Александру Соколову представили работу компании. Производство образовали на базе завода, который ранее принадлежал IKEA. Площадь объекта составляет 50,7 гектара. Предприятие производит мебель из массива древесины и топливные брикеты.

Кроме того, компания осваивает выпуск специализированной тары. Это направление стало важной частью диверсификации. Такое решение позволило задействовать свободные мощности и часть сырья.

«Лузалес-Вятка» также вносит значительный вклад в благоустройство и развитие Красной Поляны. А в мае 2025 года между администрацией Вятскополянского района и предприятием было заключено соглашение о партнерстве.