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НовостиПроисшествия5 июля 2026 11:37

В Кирове несколько подростков избили 12-летнего школьника: о проверке доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения 12-летнего подростка в Кирове
Алексей ЕЛАГИН
Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения 12-летнего подростка в Кирове

Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения 12-летнего подростка в Кирове

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения 12-летнего подростка в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в апреле. На территории одной из школ группа подростков избила мальчика. Пострадавшему нанесли многочисленные удары по различным частям тела. Мать ребенка обратилась в Следственный комитет. Она рассказала, что к ответственности никого не привлекли.

Кировские следователи начали проводить проверку. Бастрыкину доложат о предварительных и окончательных результатах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.