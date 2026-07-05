В Кирове несколько подростков избили 12-летнего школьника: о проверке доложат Бастрыкину

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения 12-летнего подростка в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в апреле. На территории одной из школ группа подростков избила мальчика. Пострадавшему нанесли многочисленные удары по различным частям тела. Мать ребенка обратилась в Следственный комитет. Она рассказала, что к ответственности никого не привлекли.
Кировские следователи начали проводить проверку. Бастрыкину доложат о предварительных и окончательных результатах.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.