Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов сделал публичное замечание главе Малмыжа из-за состояния дорог. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Соколов сделал публичное замечание главе Малмыжского городского поселения Наталье Плишкиной в субботу, 4 июля. Это было связано состоянием дорог в муниципалитете. Кировский губернатор указал на пыль и грязь. Руководитель региона поручил привести дороги в порядок до понедельника, 6 июля.

«Сегодня отчитались об исполнении поручения. Молодцы, что сделали. Жаль, что для этого пришлось ждать нагоняй от меня», – написал Соколов.