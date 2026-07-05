Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Вятских Полянах построили новый модульный плавательный бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил Вятские Поляны. В рамках рабочего визита руководитель региона осмотрел бассейн. Строительство объекта – пилотный проект Министерства спорта России. В бассейне могут заниматься как дети, так и взрослые.

Комплекс представляет собой современное здание. В здании находится основная чаша размером 25 на 13 метров. Там обустроили шесть дорожек. В здании разместили все помещения, которые необходимы для тренировок и работы персонала.

Соколов поручил главе города Николаю Бушуеву ускорить открытие бассейна. Кроме того, губернатор попросил депутата Законодательного Собрания Кировской области Равиля Нургалеева взять этот вопрос на контроль. Сейчас завершить благоустройство территории.

«Такой объект не должен ждать – он нужен людям. Детей нужно учить плавать уже сейчас, особенно в летний сезон. Новый бассейн даст возможность развивать плавание как массовый спорт, открыть секции для детей и взрослых, проводить соревнования городского и районного уровня», – сказал Соколов.