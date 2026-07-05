В Кирове ветеринары спасли курицу с застрявшим яйцом

Фото: vk.com/verniy_drug_kirov

В Кирове ветеринары спасли курицу, у которой застряло яйцо. Об этом сообщается на странице ветеринарного центра «Вместе с Верным другом» в социальной сети «ВКонтакте».

Врачу поступила курица с жалобами на вялость, снижение аппетита и выраженную потерю веса. Выяснилось, что это связано с задержкой яйцекладки. Специалисты провели комплексную диагностику. Они обнаружили паразитарную инвазию жгутиковыми простейшими и гельминтами.

«Паразиты значительно ослабили организм птицы, вызвали воспалительный процесс в яйцеводе, из-за чего яйцо не смогло нормально продвигаться и буквально «зафиксировалось» в его просвете», – говорится в сообщении.

После стабилизации состояния пациентки было выполнено хирургическое удаление яйца. Далее курице назначили комплексное лечение. Сейчас птица чувствует себя хорошо.

«Она активна, с удовольствием ест, заметно набрала вес и полностью освоилась в новом доме», – рассказал в ветеринарном центре.