В Кирово-Чепецке столкнулись мотоцикл и Kia: пострадал один человек

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В пятницу, 3 июля, в Кирово-Чепецке столкнулись мотоцикл Fireguard и Kia Rio, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Авария произошла в 20.50. 39-летний мужчина ехал на мотоцикле по улице Ганинской в сторону деревни Черные Чижеги. В какой-то момент водитель врезался в попутную иномарку. В результате ДТП пострадал один человек.

«Мотоциклист с травмами доставлен в больницу», – говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка. Выяснилось, что у мотоциклиста не было прав. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения пострадавший отказался.