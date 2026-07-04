Кировчанин избил мужчину и разбил телефон: его задержали

Кировчанин избил мужчину и разбил телефон за 15 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя 1986 года рождения, подозреваемого в нанесении побоев и порче чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одном из банных комплексов. Оттуда поступил тревожный сигнал. На место прибыли росгвардейцы. К ним обратился 43-летний посетитель. Мужчина рассказал, что у него и его приятеля произошел конфликт с ранее неизвестным, который также отдыхал в банном комплексе.

Нападавший схватил телефон оппонента и швырнул его в стенку. Смартфон разбился. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

«Затем хулиган нанес удар приятелю мужчины, от которого тот упал, стукнулся затылком об пол и потерял сознание», – говорится в сообщении.

Росгвардейцы вызвали скорую. Пострадавшего увезли в больницу. Далее правоохранители начали искать дебошира. Схожего по приметам человека обнаружили в районе улицы Пристанской. Пострадавший опознал обидчика. Задержанного передали полицейским.