С начала года мошенники украли у жителей Кировской области 756,3 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 756,3 млн рублей в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 756,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1932 жителя Кировской области. Общая сумма ущерба составила 756,3 млн рублей. Мошенники звонили людям по мобильной связи и через мессенджеры. Аферисты представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка, Госуслуги, почты и других организаций.

«Зачастую злоумышленники для убедительности своих доводов используют третьих лиц, выполняющих функции курьеров», – рассказали в прокуратуре.

С начала года надзорное ведомство направило в суды 674 иска о взыскании денег с дропперов и 46 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных людьми под влиянием обмана.