В Кировской области 200 участников СВО и их близких заключили соцконтракты Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2023 года в Кировской области более 200 участников специальной военной операции или их близких заключили социальные контракты на открытие своего дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Соколов рассказал, что с 1 сентября предприятия Кировской области должны принимать на работу ветеранов СВО. Бойцы должны составлять как минимум 1% от среднесписочной численности работников. Речь идет об организациях, где трудятся более 100 человек. Кировский губернатор добавил, что такой закон уже принят.

Руководитель региона сообщил, что домой из зоны СВО вернулись более 1200 военнослужащих. Всем эти людям доступна медицинская помощь, диспансеризация и реабилитация.

Отдельным направлением губернатор назвал увековечивание памяти бойцов, погибших при защите Отечества. По его словам, речь идет о создании аллей и музеев славы, а также уголков воинской доблести. Такие объекты планируют создать во всех муниципалитетах. Так, в октябре в Кирове собираются открыть мемориальный комплекс «Аллея Славы».

«В школах и техникумах открыты 75 парт героев, установлены 200 мемориальных досок на фасадах зданий, 28 баннеров на улицах. Союзом женщин, Комитетом семей воинов Отечества и Институтом развития образования в рамках проекта «Учителя Героев» для 15 школ выпущено почти 1600 тетрадей с фотографиями 17 участников СВО», – рассказал Соколов.