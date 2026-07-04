На программу «Дорожный миллиард» в Кировской области выделят 1,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области расширили программу «Дорожный миллиард», в 2027 году на ее реализацию планируют потратить 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2026 году в населенных пунктах состоится голосование. Жители решат, на ремонт каких именно дорог потратят деньги. Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков рассказал, что особенно актуальным является вопрос состояния сельских дорог.

«Их протяженность почти в 10 раз больше, чем региональных и межмуниципальных», – пояснил вице-премьер.

Зампред правительства напомнил, что в 2022 году губернатор Александр Соколов поручил запустить программу для ремонта сельских дорог. Руководитель региона предложил каждый год направлять на эти цели 1 млрд рублей. В 2026 году программа реализуется уже в четвертый раз.

Проект уже доказал свою востребованность и значимость для людей. В 2022 году голосовании приняли участие 9 тысяч человек, в 2025 году – уже 52 тысячи.

«С этого года проект получит новое развитие — уже в этом году жители Кировской области будут отбирать дорожные объекты для ремонта исходя из того, что на работы будет направлено 1,5 млрд рублей», – сообщил Петряков.

Министр транспорта Кировской области Артем Драчков напомнил, что в отборе дорог участвуют жители всех 39 районов Кировской области, а также Вятских Полян, Котельнича и ЗАТО Первомайский.

Ремонт местных дорог начался с 2023 года. За годы реализации с 2023 по 2025 годы приведено в нормативное состояние 324,1 км дорог местного значения. На всех объектах ремонта специалистами Дорожного комитета Кировской области организован строительный и лабораторный контроль. В 2026 году запланировано обновить 145 участков дорог протяженностью 74 км. По всем основным объектам контракты заключены, работы начаты.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований» Кировской области Татьяна Телицина рассказала, что в настоящее время муниципальные образования формируют список дорог на голосование с учетом увеличенных средств – 1,5 млрд рублей. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года. Выбранные дороги будут отремонтированы в 2027 году.