Соколов: в Малмыжском районе откроют музей Героя России Асапова

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Малмыжском районе планируют открыть музей Героя России генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В субботу, 4 июля, губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с родными Асапова. Он рассказал, что в Кировской области помнят подвиг героя, а также чтят память о погибшем. Музей Асапова хотят открыть в Калининском Доме культуры. Соколов поручил Министерству внутренней политики Кировской области помочь оформить заявку для участия проекта в ППМИ.

«Подвиг Валерия Асапова нужно изучать в школах, необходимо направить такое предложение в Министерство просвещения РФ», – сказал кировский губернатор.

Асапов родился и жил под Малмыжем, в селе Калинино. Военную карьеру он начал 1987 году. Уроженец Кировской области окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Он служил в Чечне, Абхазии, а также на Южных Курилах. В 2017 году Асапова командировали в Сирию в качестве старшего группы российских военных советников.

Генерал-лейтенант погиб в сентябре 2017 года в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Он получил смертельное ранение в результате минометного обстрела. Генерал-лейтенант возглавлял группу российских военных советников в Сирии и был на передовой. Асапову посмертно присвоено звание Героя России. На территории Калининской сельской школы в память о генерале установили мемориал.