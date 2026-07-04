Из Кировской области в Армению экспортировали 205 кубометров домокомплектов

Фото: Россельхознадзор

За период с 1 января по 30 июня 2026 года из Кировской области в Армению вывезли 205 кубометров продукции из оцилиндрованного бревна хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе управлением Россельхознадзора.

Так, 30 июня сотрудники ведомства проконтролировали отправку 35 кубометров домокомплекта в Армению. Вся продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных вредных организмов там не обнаружили.

«По итогам досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат», – говорится в сообщении.