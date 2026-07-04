В Кирове завершились поиски пропавшего 54-летнего мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кирове нашли пропавшего мужчину 1972 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Как сообщалось ранее, 54-летний мужчина пропал в четверг, 2 июля. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Мужчина был одет в темную футболку. Отмечалось, что кировчанин нуждается в медицинской помощи.
Позднее стало известно, что горожанина нашли. Уточняется, что мужчина жив. Где кировчанин был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется.