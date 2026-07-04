В Кирово-Чепецке 70-летний мотоциклист врезался в «Ладу» и сам же пострадал

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В четверг, 2 июля, в Кирово-Чепецке столкнулись мотоцикл Bajaj и «Лада Ларгус», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Авария произошла в 12.25 на въезде в Кирово-Чепецк со стороны поста Госавтоинспекции. 70-летний мужчина ехал на мотоцикле. В какой-то момент он врезался в попутный автомобиль «Лада Ларгус».

«Мотоциклист травмирован, автомобиль получил механические повреждения», – говорится в сообщении.

В кирово-чепецкой администрации добавили, что причины и обстоятельства инцидента выясняются.